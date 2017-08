‘Ajax wil verdedigers en middenvelder snel presenteren’

Ajax raakt stopper Davinson Sánchez naar alle waarschijnlijkheid kwijt, maar daar staat de komst van ten minste twee verdedigers tegenover. Althans, de club uit Amsterdam hoopt zo snel mogelijk twee verdedigers en een controlerende middenvelder te presenteren, zo schrijft De Telegraaf.

De krant meldt dat de club van trainer Marcel Keizer ‘ver’ is met een verdediger, maar dat men de naam van die speler niet wil noemen uit angst dat die op het laatste moment wordt weggekaapt door een andere club, zoals in het geval van Richarlison gebeurde. De twintigjarige linksbuiten uit Brazilië vertrok uiteindelijk naar Watford.

Het is voor Ajax nagenoeg onmogelijk om ‘topkwaliteit’ te halen omdat men niet kan wedijveren met clubs uit de grootste en kapitaalkrachtigste competities, zo valt er te lezen. De club is echter wél bereid om diep in de buidel te tasten: “Inmiddels wordt men in de directiekamer moe van opmerkingen dat de ‘zuinige leiding het liefst de hand op de knip houdt”, zo schrijft De Telegraaf.

“Edwin van der Sar, Marc Overmars en Dennis Bergkamp willen naar eigen zeggen niets liever dan het geld laten rollen, maar – volgens de filosofie van Johan Cruijff – wel voor een duidelijke meerwaarde, spelers waarin de opleiding niet voorziet”, klinkt het. Ajax dreigt in ieder geval Sánchez nog te verliezen, want de Colombiaan is in beeld bij Tottenham Hotspur, Chelsea en Real Madrid. The Spurs willen maandag naar Amsterdam komen om te onderhandelen.