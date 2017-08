FC Utrecht raakt Ayoub mogelijk toch nog kwijt

Jesé Rodríguez verkiest Stoke City boven Fiorentina. De aanvaller van Paris Saint-Germain kan verhuurd worden aan de club uit Florence, maar de Spanjaard geeft de voorkeur aan voetballen in de Premier League. (La Nazione)

De middenvelder zou in de belangstelling staan van Sunderland en voormalig kampioen Leicester City.