Real Madrid deelt Barcelona klap uit; Ronaldo pakt rood

Real Madrid heeft uitstekende zaken gedaan in de eerste ontmoeting met Barcelona in de strijd om de Supercopa. De Koninklijke boekte zondagavond een 1-3 overwinning in het Camp Nou en de return staat voor komende woensdag op het programma. Invaller Cristiano Ronaldo maakte in de slotfase de 1-2 en werd daarna met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd, nadat hij een vermeende schwalbe had gemaakt.

De Clásico kende een tumultueuze tweede helft en het contrast met de eerste helft was daarmee groot, want daarin gebeurde er weinig noemenswaardigs. De eerste mogelijkheid diende zich na tien minuten aan toen een volley van Luis Suárez eenvoudig opgeraapt kon worden door Keylor Navas. In het vervolg kreeg onder anderen Gareth Bale nog een kans, maar ook hij had het vizier niet op scherp staan. De wedstrijd kwam pas na de pauze tot ontbranding, na het eigen doelpunt van Gerard Piqué.

VIDEO | Voor deze schwalbe werd Cristiano Ronaldo met zijn tweede geel bestraft. En vervolgens duwt hij de scheidsrechter... Geplaatst door voetbalzone op zondag 13 augustus 2017

De verdediger gleed een voorzet van Marcelo achter zijn eigen doelman Marc-André ter Stegen. Real maakte daarmee voor de 67e keer op rij een doelpunt in een officiële wedstrijd; die reeks houdt al sinds april 2016 aan. Real probeerde daarna door te drukken en kwam bijna op 0-2, ware het niet dat Jordi Alba een inzet van Dani Carvajal bij de doellijn weghaalde. Trainer Ernesto Valverde greep in en bracht Denis Suárez binnen de lijnen voor de tegenvallend spelende Gerard Deulofeu.

Valverde zag Sergio Busquets een goede kans missen en zag hoe Suárez even later, na 75 minuten, een strafschop verdiende na contact met Navas. Lionel Messi ontfermde zich over de bal en maakte geen fout: 1-1. Real stapte echter toch nog als winnaar van het veld: Ronaldo scoorde na 80 minuten na een counter de 1-2 en Marco Asensio bepaalde het slotakkoord op 1-3. Daarvoor had Ronaldo nog rood gekregen: hij kreeg geel omdat hij zijn shirt uittrok bij zijn doelpuntenviering en moest even later inrukken nadat hij een schwalbe zou hebben gemaakt.