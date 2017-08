‘Sánchez zet zinnen op transfer; Real Madrid bereidt bod voor’

Televisiezender Sky Sports meldde zondagavond dat Ajax heeft besloten om Davinson Sánchez niet te verkopen, maar een transfer van de centrale verdediger lijkt nog altijd tot de mogelijkheden te behoren. De Telegraaf meldt nu namelijk dat Ajax, Sánchez en diens zaakwaarnemer maandag in gesprek gaan.

De krant schrijft dat Sánchez zijn zinnen heeft gezet op een transfer en dat de directie inmiddels ook wel beseft dat een overstap van de Colombiaan ‘onvermijdelijk’ is. Er zijn ten minste drie clubs in de markt: Tottenham Hotspur, Chelsea en Real Madrid. The Spurs zijn van plan om maandag naar Amsterdam af te reizen om te onderhandelen, Real bereidt volgens het dagblad een bod voor en Chelsea is eveneens serieus geïnteresseerd.

De voorkeur van de 21-jarige Sánchez gaat na een gesprek met manager Mauricio Pochettino uit naar een vervolg in de Premier League en Ajax hoopt meer dan veertig miljoen euro te vangen voor Sánchez, want een bod van veertig miljoen werd eerder al afgewezen. Ajax hoopt overigens nog wel dat Sánchez donderdag mee wil én kan doen tegen Rosenborg BK.