Juventus moet Super Cup na dramatische slotfase aan Lazio laten

Lazio heeft voor het eerst sinds 2009 beslag weten te leggen op de Italiaanse Super Cup. De verliezend bekerfinalist van vorig seizoen rekende in het eigen Stadio Olimpico in een waar spektakelstuk af met Juventus, dat in de slotfase nog wel terugkwam van een 0-2 achterstand, maar uiteindelijk toch als verliezer van het veld stapte: 2-3

Met Stefan de Vrij in de basiself, Wesley Hoedt op de reservebank en goudhaantje Keita Baldé Diao zelfs geheel buiten de selectie had Lazio het zwaar in de openingsfase. Juventus trapte het gaspedaal flink in vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Davide Massa en wist binnen vijf minuten twee goede kansen te creëren. Thomas Strakosha redde echter fraai op pogingen van Juan Cuadrado en Gonzalo Higuaín en wist zijn ploeg zo te behoeden voor een vroege achterstand.

Na het stormachtige begin van de Oude Dame kwam Lazio iets beter in zijn spel en dat leidde na ruim een half uur spelen zowaar tot de openingstreffer. Ciro Immobile werd in het strafschopgebied van Juventus onderuitgehaald door Gianluigi Buffon, waarna de spits zelf mocht aanleggen vanaf elf meter. De doelman koos nog wel de goede hoek, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Immobile Lazio verrassend aan de leiding bracht. Even later redde Buffon nog wel tweemaal fraai op schoten van Dusan Basta en Lucas Leiva.

Juventus maakte na het openingsdoelpunt bij vlagen een apathische indruk en zag de sportieve malaise na negen minuten spelen in de tweede helft zelfs verergerd worden. Immobile wierp zich opnieuw op als kwelgeest van de landskampioen, door tussen twee verdedigers in fraai raak te koppen: 0-2. Massimiliano Allegri besloot daarna direct in te grijpen: Mehdi Benatia en Cuadrado moesten beiden het veld ruimen ten faveure van Mattia De Sciglio en Douglas Costa.

Met de Braziliaanse aanvaller binnen de lijnen maakte Juve jacht op de aansluitingstreffer. Miralem Pjanic joeg het leder uit een vrije trap rakelings over het doel van Strakosha, terwijl een poging van Higuaín, na goed voorbereidend werk van Douglas Costa, naast de verkeerde kant van de paal schoot. In de slotfase leek het door twee doelpunten van Paulo Dybala (een schitterende vrije trap en een strafschop) in een tijdsbestek van vijf minuten toch nog helemaal fout te gaan voor Lazio, maar invaller Alessandro Murgia bezorgde de ploeg van Simone Inzaghi met een intikker in blessuretijd toch nog de zege.