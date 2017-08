VIDEO - Mbappé en Kongolo zien Falcao schitteren met hattrick

AS Monaco boekte zondagavond een 1-4 overwinning op Dijon en deed dat zonder Kylian Mbappé, die negentig minuten lang op de bank bleef zitten. Radamel Falcao was goed voor een hattrick in het Stade Gaston Gerard.