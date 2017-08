Jardim houdt Mbappé op de bank: 'Een besluit van de club’

AS Monaco won zondagavond met ruime cijfers bij Dijon, maar de titelverdediger deed dat zonder Kylian Mbappé. Het achttienjarige supertalent van de regerend landskampioen werd de gehele wedstrijd op de bank gehouden door Leonardo Jardim en volgens FootMercato heeft dat alles te maken met het aanstaande vertrek van de aanvaller naar Paris Saint-Germain.

Mbappé wordt al geruime tijd begeerd door PSG en zijn teamgenoten bij Monaco zouden zelfs al ingelicht zijn over zijn vertrek. Jardim vertelde na afloop van het duel met Dijon aan diverse Franse media dat de reservevol van de spits ‘een besluit van de club’ was. De trainer van Monaco ging verder niet in op de geruchten over een mogelijke transfer van het goudhaantje.

Bij afwezigheid van Mbappé eiste aanvalscompagnon Radamel Falcao tegen Dijon overigens de hoofdrol voor zichzelf op. De Colombiaan trof driemaal doel en had daarmee een groot aandeel in de 1-4 overwinning van de Monegasken. Monaco is na twee speelrondes nog zonder puntverlies in de Ligue 1. Datzelfde geldt voor Olympique Lyon, Olympique Marseille, Saint-Étienne en PSG, dat wel een wedstrijd minder speelde.