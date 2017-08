Özil zet zinnen op transfer naar Barcelona

Swansea City gaat zich met een kleine 22 miljoen euro bij AFC Bournemouth melden. The Swans hebben hun zinnen gezet op de komst van Benik Afobe. (The Sun)

Als Burnley Steven Defour ziet vertrekken meldt het zich bij Stoke City. Charlie Adam moet in dat geval de overstap maken. (The Sun)