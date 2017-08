‘Appie is een goede vriend van me, dit doelpunt wil ik aan hem opdragen’

Zakaria El Azzouzi beleefde zondagmiddag een uitstekende seizoensouverture met Excelsior. De van Ajax gehuurde aanvaller was trefzeker in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Willem II en droeg zijn doelpunt op aan Abdelhak Nouri, die vorige maand ernstige en blijvende hersenschade opliep ten gevolge van hartritmestoornissen.

El Azzouzi speelde bij Ajax samen met Nouri en toonde na zijn goal een shirt met de naam van de middenvelder en diens nummer 34. "Appie is een goede vriend van me. Dit doelpunt wil ik aan hem opdragen", sprak El Azzouzi na afloop tegen FOX Sports. "Ik probeer zo vaak mogelijk bij zijn familie te komen om ze te steunen. Bij Appie zelf ben ik niet geweest. Bidden is het enige dat we op dit moment kunnen doen."

De 21-jarige El Azzouzi werd sinds vorig jaar al diverse malen verhuurd door Ajax. Dit seizoen verdedigt de geboren Rotterdammer de clubkleuren van Excelsior, dat in Tilburg dus een prima start kende. "Wat mijn doel is? Ik wil zoveel mogelijk spelen, scoren, belangrijk zijn voor Excelsior. Ik hoop dat we er een mooi seizoen van kunnen maken", besluit hij.