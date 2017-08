Zenit scoort er opnieuw op los en lijkt klaar voor FC Utrecht

Zenit Sint-Petersburg lijkt klaar voor FC Utrecht. De Russen speelden onlangs Spartak Moskou van de mat (5-1) en waren zondagavond met 4-0 te sterk voor Akhmat Grozny, het voormalige Terek Grozny. De blauwhemden gaan nu met zestien punten in zes speelronden aan kop; FK Rostov volgt met dertien punten.

Aleksandr Kokorin is een van de meest opvallende spelers in het Zenit van Roberto Mancini. De aanvaller werd door Mircea Lucescu voornamelijk als rechtsbuiten opgesteld, maar krijgt van Mancini de kans in de spits en maakte tegen Akhmat alweer zijn zesde treffer van het seizoen. De Rus schoot na vijftig minuten in twee instanties raak, na een combinatie met Sebastián Driussi. Hij was na tachtig minuten dicht bij zijn tweede, maar schoot toen tegen de paal.

De overige doelpunten in werden gemaakt door Leandro Paredes (volley), Daler Kuzyaev (rebound) en invaller Yuri Zhirkov (volley). De laatste treffer werd overigens direct voorbereid door Kokorin, die nu overigens voor het eerst in zijn carrière in vier opeenvolgende competitiewedstrijden heeft gescoord. Tegenstander Akhmat speelde door een rode kaart voor Rizvan Utsiev een uur lang met tien man.