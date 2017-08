Ongelukkig debuut Hahn: ‘Tijdens het juichen voelde ik dat het niet goed zat’

Warner Hahn kende zondag een ongelukkig debuut voor sc Heerenveen. De deze zomer van Feyenoord overgekomen doelman moest de strijd in de Derby van het Noorden met FC Groningen (3-3 gelijkspel) al na negen minuten staken, nadat hij zich had geblesseerd bij het vieren van de openingstreffer van de Friezen.

De schouder van Hahn schoot uit de kom bij het vieren van de 0-1 van Morten Thorsby. Hij had de ernst van de situatie al snel door. "Er ging een bal voorlangs, die begeleidde ik rustig, maar toen voelde ik al iets aan mijn schouder", vertelt de doelman aan FOX Sports. "Na onze goal zette het heel erg door. Tijdens het juichen voelde ik dat het niet goed zat."

Hahn werd de afgelopen jaren al veelvuldig geteisterd door blessureleed. "Gelukkig is mijn schouder weer terug in de kom gezet", vervolgt hij. "Ik hoop op een snel herstel. Het voelt nu redelijk goed, we gaan er maandag verder naar kijken. Maar er is geen grote schade, dan had ik nu wel meer pijn gehad. Hopelijk kan ik snel weer keepen."