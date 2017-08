‘Een transfer? Ik ben gewoon een speler van FC Twente’

Fredrik Jensen kwam zondag in De Kuip tot scoren, maar kon niet voorkomen dat zijn FC Twente met 2-1 van Feyenoord verloor. De aanvallende middenvelder uit Finland sprak na afloop over zijn doelpunt, over een transfer en over voetballen in De Kuip: “Voetbal wordt niet mooier dan dit.”