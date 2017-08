Bacuna verlaat Aston Villa na vier jaar en voegt zich bij Nederlandse enclave

Leandro Bacuna zet zijn loopbaan voort bij Reading. De club van Jaap Stam maakt zondagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord te hebben bereikt met Aston Villa over een transfer van de 25-jarige middenvelder annex verdediger. Bacuna had nog een contract tot halverwege 2020 bij Aston Villa.

Bacuna heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan the Royals. Stam is in zijn nopjes met de komst van zijn landgenoot. "Leandro is een speler die we al een tijdje volgen. Hij heeft in de Premier League gespeeld en voegt kwaliteit toe aan onze ploeg", vertelt de manager op het digitale thuis van de Championship-club. "Hij is multifunctioneel inzetbaar. Hij kan op het middenveld of in de verdediging spelen en zelfs als vleugelspits. Hij beschikt over de juiste mentaliteit en wil zich ontwikkelen; dat zijn de spelers die we hier graag bij Reading willen hebben."

Zodoende komt er na vier seizoenen een einde aan het dienstverband van Bacuna bij Aston Villa, dat in de zomer van 2013 één miljoen euro neertelde om hem los te weken bij FC Groningen. Hij speelde uiteindelijk 130 officiële wedstrijden voor the Villans, waarin hij goed was voor 8 doelpunten. Bacuna is na Roy Beerens, Joey van den Berg en Pelle Clement de vierde Nederlander in de selectie van Reading.