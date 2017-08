VIDEO - Lille gaat hard onderuit en laat twee veldspelers keepen

De wedstrijd tussen Strasbourg en Lille is zondag in een 3-0 voor de thuisploeg geëindigd. Bij de bezoekers werd na 63 minuten doelman Maignan met rood van het veld gestuurd, maar Marcelo Bielsa had al drie keer gewisseld en kon dus geen nieuwe keeper inbrengen. Spits Nicolas de Preville ging op doel staan, maar hij werd na tien minuten weer vervangen door middenvelder Ibrahim Amadou.