Schandalige charge op Alli: ‘Van captain naar clown in paar seconden’

Tottenham Hotspur won zondag met 0-2 van Newcastle United, nadat Jonjo Shelvey het the Spurs erg gemakkelijk had gemaakt door een rode kaart te incasseren. De 25-jarige middenvelder ging onder toeziend oog van de scheidsrechter op de enkel van tegenstander Dele Alli staan en kon vervolgens inrukken. Oliedom, vindt Graeme Souness.

"Hij gaat van captain naar clown in tien seconden", begint de oud-manager van Newcastle zijn relaas tegenover Sky Sports. "Hij is geïrriteerd omdat Alli de bal behield. Hoe dom kan je zijn? Newcastle zat lekker in de wedstrijd en dan doet hij dat recht onder de neus van de scheidsrechter." Souness, die tussen 2004 en 2006 manager was van the Magpies, begrijpt de keuze van arbiter Andre Marriner.

"Die had geen andere keus dan hem wegsturen. Je kan het niet hebben dat iemand zoiets doet bij je club." De Schot erkent dat Tottenham de betere partij was, maar is van mening dat Newcastle goede papieren had om punten te pakken, tot aan de rode kaart van Shelvey. "Hij heeft de wedstrijd verloren voor Newcastle. Ik zeg niet dat Tottenham niet had gewonnen, maar dan zou het in ieder geval spannender zijn geweest."

Geen vuiltje aan de lucht voor Newcastle United, totdat Jonjo Shelvey voor het oog van de scheidsrechter op de enkel van Dele gaat staan... 😯

De Engelsman is al twee keer eerder onder Rafael Benítez weggestuurd bij Newcastle. Te vaak, stelt Souness. "Dit moet zijn laatste kans zijn geweest. Ze degraderen wellicht met een of twee punten verschil. De rode kaart had wellicht niet uitgemaakt, maar zijn ploeggenoten hebben alle recht om heel boos te zijn op hem." Benítez heeft overigens laten weten dat Shelvey inmiddels zijn excuses heeft aangeboden. Of hij een andere aanvoerder gaat kiezen, dat liet hij in het midden: “Daar is het nu nog te vroeg voor.”