Lukaku geeft visitekaartje af in galavoorstelling Manchester United

Manchester United is het nieuwe seizoen in de Premier League op indrukwekkende wijze begonnen. Het elftal van José Mourinho had op eigen veld geen kind aan West Ham United, dat door doelpunten van Romelu Lukaku (twee), Anthony Martial en Paul Pogba uiteindelijk met ruime cijfers opzij werd gezet: 4-0.

West Ham toonde zich de afgelopen maanden ambitieus op de transfermarkt met het aantrekken van onder anderen Marko Arnautovic en Javier Hernández, maar de ploeg van Slaven Bilic had weinig in de melk te brokkelen op Old Trafford. United zette het bezoek uit Londen vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen de muur en wist de ban na ruim een half uur spelen dan ook uiteindelijk te breken.

Romelu Lukaku bleef koel oog in oog met Joe Hart, nadat hij door Marcus Rashford was weggestoken achter de defensie van West Ham: 1-0. United had in het eerste bedrijf weinig te duchten van the Hammers, maar werd vlak voor rust nog wel even opgeschrikt door een kans voor Edimilson Fernandes. De Zwitser was aan het werk gezet door André Ayew, maar zag zijn poging uiteindelijk gekeerd worden door David de Gea.

United kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en wist het duel vrijwel onmiddellijk op slot te gooien. Opnieuw Lukaku kon scoren, ditmaal met het hoofd na een indraaiende vrije trap van Juan Mata. De ploeg van Mourinho trapte in de slotfase nog even het gaspedaal in en wist dankzij treffers van Martial (na een intelligente pass van Henrikh Mkhitaryan) en Pogba (afstandsschot) uiteindelijk uit te lopen naar een riante score.