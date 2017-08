Derby van het Noorden onbeslist na bloedstollende slotfase

FC Groningen en sc Heerenveen hebben zondagmiddag in een knotsgekke editie van de Derby van het Noorden de punten gedeeld. Nadat Groningen voor eigen publiek een 0-2 achterstand ongedaan had gemaakt, leek Morten Thorsby de bezoekers vier minuten voor tijd toch nog de drie punten te bezorgen. Een laat doelpunt van Mimoun Mahi in de slotfase bepaalde echter toch nog anders: 3-3.

Heerenveen verloor afgelopen seizoen zijn laatste negen uitwedstrijden, maar beleefde zondag in het hol van de leeuw een droomstart. Na een flitsende aanval over de linkerflank in de vijfde minuut wist Lucas Woudenberg collega-vleugelverdediger Denzel Dumfries te bereiken, waarna laatstgenoemde het leder met enig fortuin op het hoofd van Morten Thorsby plaatste: 0-1. Het betekende een vroege voorsprong voor de Friezen, maar de treffer werd luttele minuten later alweer overschaduwd door een blessure bij Warner Hahn.

De doelman moest zich laten vervangen door Wouter van der Stee, nadat zijn schouder uit de kom was geschoten bij het vieren van het openingsdoelpunt. Groningen kwam vervolgens beter in de wedstrijd en kreeg via onder anderen Lars Veldwijk een enorme kans op de gelijkmaker. De spits zag zijn schot in eerste instantie echter geblokt worden en schoot daarna hoog over. Die misser kwam de thuisploeg op slag van rust uiteindelijk duur te staan. Na opnieuw een voorzet van Dumfries kon Reza Ghoochannejhad bij de tweede paal voor de 0-2 tekenen.

De thuisploeg weigerde zich echter gewonnen te geven en deed vlak na de onderbreking onmiddellijk wat terug. Veldwijk soleerde op fraaie wijze voorbij diverse verdedigers en drukte voorts succesvol af. Het elftal van Ernest Faber rook bloed en dacht vlak na de aansluitingstreffer recht te hebben op een strafschop. Mike te Wierik versperde Mimoun Mahi de weg naar het doel door het shirt van de aanvaller vast te grijpen, maar scheidsrechter Pol van Boekel wilde niets weten van een penalty.

De druk op het doel van Heerenveen bleef aanhouden en dat leek halverwege de tweede helft eindelijk in de gelijkmaker te resulteren. Een schot van Juninho Bacuna na een fraaie individuele actie van Django Warmerdam teisterde echter de paal. Aan de andere kant liet Thorsby na het duel definitief op slot te gooien, waardoor Groningen mocht blijven hopen op een resultaat. De ploeg bleef aanzetten en kreeg acht minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken. Nadat Van Boekel een overtreding in het strafschopgebied van Heerenveen ditmaal niet onbestraft had gelaten, bracht Mahi Groningen vanaf elf meter alsnog op gelijke hoogte.

Doordat Thorsby vier minuten voor tijd nog wist te scoren na een fraai overstapje van invaller Henk Veerman, leek Heerenveen toch nog drie punten over te houden aan de burenrizie, maar Mahi bepaalde in de absolute slotfase toch nog anders. De aanvaller mocht na een overtreding op Veldwijk opnieuw aanleggen vanaf elf meter en bezorgde Groningen zo toch nog een welverdiend punt.