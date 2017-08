‘Kind van de club’ droomde van De Kuip: ‘Het was fantastisch’

Feyenoord wist zondagmiddag zijn eerste wedstrijd van het seizoen te winnen tegen FC Twente. De Tukkers werden met 2-1 opzijgezet door goals van Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis. Justin Bijlow, die door blessures van Kenneth Vermeer en Brad Jones zijn debuut mocht maken, kan haast niet geloven dat hij op doel stond bij de regerend landskampioen.

Bijlow hield er al rekening mee dat Jones niet kon starten en dat hij daardoor zijn debuut kon maken voor Feyenoord: "Brad was een twijfelgeval, ze gingen nog wat testen doen voor het duel. Ik hoorde het kort voor de wedstrijd", vertelt hij in gesprek met FOX Sports. De sluitpost raakte niet van slag toen hij te horen kreeg dat hij waarschijnlijk zou spelen: "Ik heb gewoon normaal geslapen, maar natuurlijk voel je iets meer spanning dan normaal."

De negentienjarige Bijlow speelt al sinds 2006 bij Feyenoord en keek uit naar zijn eerste optreden in De Kuip: "Het was fantastisch. Hier droomde ik als kind van. Dat het vandaag mag gebeuren, is fantastisch. Ik denk dat ik tevreden kan terugkijken op een mooi debuut." Trainer Giovanni van Bronckhorst was trots dat Bijlow goed presteerde tegen Twente: "Justin is een kind van de club. Mooi dat hij vandaag zijn debuut heeft gemaakt, daar zijn we trots op."