Nieuwkomer maakt indruk bij Feyenoord: ‘Fijn om hem op de bank te hebben’

Sofyan Amrabat kon sinds zijn komst van FC Utrecht nog niet rekenen op een basisplaats bij Feyenoord, maar de twintigjarige middenvelder maakte zondagmiddag indruk in het thuisduel met FC Twente. Amrabat werd twintig minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door Giovanni van Bronckhorst.

De Feyenoord-trainer was na afloop complimenteus over de rechtspoot. "Het is een groot talent. Hij heeft fantastisch gespeeld bij Utrecht. Hij heeft dit seizoen al een aantal minuten gemaakt en is een jongen die ik er graag bij wil hebben. Dat zag je vandaag ook", vertelde hij in gesprek met FOX Sports. Amrabat was vorige week ook al invaller in het duel om de Johan Cruijff Schaal met Vitesse.

De jongeling moet Jens Toornstra voorlopig nog wel voor zich dulden op het middenveld van de Rotterdammers, maar Van Bronckhorst is blij dat hij Amrabat achter de hand heeft. "Jens kreeg een gele kaart en maakte daarna nog wat overtredingen waardoor hij misschien rood kon krijgen. Dan is het fijn om zo'n speler op de bank te hebben. Hetzelfde geldt voor Jeremiah St. Juste."

Feyenoord legde Twente in de eigen Kuip door doelpunten van Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis uiteindelijk met 2-1 over de knie. Fredrik Jensen deed vlak voor rust nog wel wat terug met een verwoestende uithaal waar Justin Bijlow geen antwoord op had. "Het is een kind van de club die vandaag zijn debuut maakt", zei Van Bronckhorst over de negentienjarige doelman, die door de afwezigheid van Brad Jones mocht starten. "Het is mooi dat een keeper uit onze eigen opleiding zijn debuut maakt. Daar zijn we trots op."