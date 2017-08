Barcelona betaalt 40 miljoen: ‘Groot compliment voor ons voetbal’

Paulinho is speler van Barcelona, zo hebben Felipe Scolari en Zheng Zhi, respectievelijk de trainer en aanvoerder van Guangzhou Evergrande, bevestigd. De middenvelder stond al weken lang in de belangstelling van de Catalanen en maak voor naar verluidt ongeveer veertig miljoen euro de overstap. Zij ploeggenoot en coach wensen hem succes in Spanje.

"Paulinho is een fantastische speler die een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd, zowel in clubverband als bij het nationale team van Brazilië", zegt Scolari. "Het forse bedrag dat Barcelona heeft betaald om Paulinho in huis te halen is een groot compliment voor het voetbal bij Guangzhou Evergrande. We wensen hem het allerbeste toe bij zijn toekomstige avonturen."

Naar verluidt verkast de Braziliaan voor veertig miljoen euro naar Catalonië, gelijk aan de ontsnappingsclausule van Paulinho. De clubs hebben deze zomer zeer lang onderhandeld over een transfersom. Eerdere biedingen van twintig en dertig miljoen werden van tafel geveegd. "We hebben in Paulinho een belangrijke speler verloren", aldus Zheng Zhi na de 2-1 winst van de club op Henan Jinanye.

"Zijn vertrek zal een aderlating zijn voor ons spel, en het is onmogelijk om zo snel een geschikte vervanger te zoeken. We wensen hem in ieder geval veel succes." Paulinho, die onlangs zijn contract bij de Chinese club verlengde tot de zomer van 2020, zei eerder al dat hij zich verheugt op het feit dat hij met spelers als Lionel Messi in hetzelfde team kan spelen: "Ik kan deel uitmaken van een club vol met sterspelers. Ik kijk daar erg naar uit."