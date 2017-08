Ex-Feyenoorder gaat Eredivisie verlaten: ‘We geven hem de ruimte’

Bart Schenkeveld zet zijn loopbaan vermoedelijk voort in de Australische A-League. De 25-jarige verdediger ontbrak zondagmiddag in de selectie van PEC Zwolle voor de seizoensouverture met Roda JC Kerkrade en volgens De Stentor onderhandelt Schenkeveld momenteel met Melbourne City.

John van t’ Schip erkende na afloop van het met 4-2 gewonnen duel dat de rechtspoot zijn laatste wedstrijd voor PEC vermoedelijk al gespeeld heeft. "Bart zat niet bij de selectie omdat hij bezig is met een buitenlandse club. We geven hem de ruimte om die transfer af te ronden", zo werd de trainer van PEC geciteerd door de regionale krant.

Schenkeveld is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar slaagde er uiteindelijk niet in door te breken in De Kuip. Via Heracles Almelo kwam hij in de zomer van 2015 terecht bij PEC, waarvoor hij de afgelopen voetbaljaargang 22 wedstrijden speelde in alle competities. Schenkeveld ligt nog tot halverwege volgend jaar vast in Zwolle.