Van Bronckhorst: ‘Onze status is veranderd, vorig jaar hadden we gunfactor’

Feyenoord opende het nieuwe seizoen zondagmiddag met een overwinning op FC Twente en nam zodoende al meteen drie punten afstand van Ajax, dat zaterdagavond verrassend onderuit ging tegen Heracles Almelo. De spel van de regerend landskampioen oogde bij vlagen moeizaam, maar voor trainer Giovanni van Bronckhorst lagen de prioriteiten elders.

“Het belangrijkste is de overwinning vandaag, zeker in de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarna komt het veldspel en wat we nog kunnen verbeteren. Ik vond ons in de eerste helft van de wedstrijd iets te statisch”, reageerde hij voor de camera’s van FOX Sports. Van Bronckhorst zag hoe de bezoekers Eric Botteghin bewust vrij lieten in de opbouw en Feyenoord kon daar met lange ballen pas in de tweede helft echt van profiteren.

Van Bronckhorst weet dat tegenstanders waarschijnlijk anders tegen de Rotterdammers gaan acteren dan vorig seizoen: “We moeten ons daartegen wapenen. Onze status is veranderd, daar zijn we trots op. Maar we moeten nog steeds elke wedstrijd winnen, week op week. Vorig jaar hadden we de gunfactor, maar het kampioenschap was verdiend. Ploegen zijn altijd gemotiveerd tegen topclubs.”

Karim El Ahmadi denkt eveneens dat het een ander seizoen gaat worden, waarin Feyenoord de te kloppen ploeg is. De middenvelder verwacht dat iedereen van de landskampioen zal winnen winnen, maar gelooft ook dat zijn ploeg genoeg kwaliteit in huis heeft om weer mee te doen om de titel: “Dat hebben we vorig seizoen niet uitgesproken, maar een club als Feyenoord moet daar altijd voor gaan. We hebben een goede selectie. Nu spreken we het vanaf dag één uit. Het wordt moeilijker dan vorig jaar, dus we moeten er goed op voorbereid zijn.”