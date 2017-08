Hoofdprijs verwacht voor Sánchez: ‘Uiteindelijk ga je naar 50 tot 55 miljoen'

Davinson Sánchez lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax reeds gespeeld te hebben. De Colombiaanse centrumverdediger ontbrak zaterdagavond in de selectie van de Amsterdammers voor de seizoensouverture met Heracles Almelo en volgens Valentijn Driessen heeft Sánchez de intentie om zo snel mogelijk een breuk te forceren.

Een bod van veertig miljoen euro van Tottenham Hotspur op Sánchez zou al zijn afgewezen. "Ajax zit in feite in een leunstoel, die willen gewoon een zo hoog mogelijke transfersom ontvangen", zegt de journalist van De Telegraaf tegen Ziggo Sport. "Ze vinden veertig miljoen te weinig en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er meer clubs geïnteresseerd zijn in Sánchez. Ik heb ook gehoord dat Chelsea belangstelling heeft."

Driessen vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat de clubleiding van Ajax een stugge houding aanneemt in de onderhandelingen. Het huidige contract van Sánchez loopt nog door tot halverwege 2021. "Ik denk dat hij voor meer dan veertig miljoen weggaat, maar dát hij weggaat staat wel als een paal boven water", stelt hij. "Nu hebben we het over veertig miljoen, maar uiteindelijk ga je natuurlijk naar vijftig tot vijfenvijftig miljoen."

Ajax leed zonder Sánchez uiteindelijk een 2-1 nederlaag in het Polman Stadion. Driessen denkt niet dat een eventueel vertrek van de stopper intern op te vangen is. "Dat is gisteren wel gebleken, want je kunt niet met Nick Viergever en Matthijs de Ligt in het centrum gaan beginnen. Op linksback moet er natuurlijk ook nog iets gebeuren."