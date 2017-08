Excelsior boekt vijftigste uitzege in de Eredivisie; El Azzouzi eert Nouri

Excelsior heeft de eerste punten van het nieuwe seizoen binnen. Op bezoek bij Willem II kwam de ploeg van Mitchell van der Gaag op een 0-2 voorsprong, waarna Fran Sol de eindstand op 1-2 bepaalde. Na het laatste doelpunt zette de thuisploeg flink aan, maar Excelsior hield stand en boekte de vijftigste uitzege in de Eredivisie in de clubgeschiedenis. Willem II wacht al sinds december 2007 op een thuiszege op de Kralingers.

Een vernieuwd Willem II stond aan de aftrap. Aanwinsten Timon Wellenreuther (Schalke 04), Dan Crowley (Arsenal), Karim Coulibaly (AS Nancy) en huurlingen Ismail Azzaoui (VfLWolfsburg), Pedro Chirivella (Liverpool) en Konstantinos Tsimikas (Olympiacos) kregen allemaal een basisplaats van trainer Erwin van de Looi, terwijl Van der Gaag koos voor huurlingen Wout Faes en Zakaria El Azzouzi. Bij Willem II was Wellenreuther op het doel de opvolger van de naar Ajax vertrokken Kostas Lamprou en het werd geen gelukkig debuut voor de Duitser.

Na een halfuur pompte Ryan Koolwijk de bal het zestienmetergebied in na een vrije trap en Milan Massop knikte tegen de paal, waarna de bal via Wellenreuther ongelukkig in eigen doel belandde. Het doelpunt was enigszins tegen de verhoudingen in, want de meeste dreiging ging uit van de thuisploeg. Enkele minuten voor rust zeilde een lob van Kevin Vermeulen over het doel en dus bleef het voor de onderbreking bij 0-1. In de tweede helft duurde het echter niet lang voor Excelsior de marge alsnog uitbreidde.

El Azzouzi stond plots vrij op de rand van het zestienmetergebied na een vlotte combinatie en werd bediend door Vermeulen en rondde oog in oog met Wellenreuther gedecideerd af. Hij vierde zijn doelpunt door een shirt met nummer 34 te tonen, ter ere van Abdelhak Nouri. De aansluitingstreffer van Willem II volgde halverwege het tweede bedrijf. Een voorzet bleef hangen en was een prooi voor Sol, die de bal aannam op de borst en snoeihard uithaalde. Vervolgens drong Willem II aan en stond Excelsior onder druk, maar de bezoekers bleven overeind. Stanley Elbers schoot namens Excelsior nog op de lat.