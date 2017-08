Feyenoord begint nieuwe titeljacht met overwinning op FC Twente

Feyenoord heeft de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen winnend afgesloten. De regerend landskampioen was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor FC Twente, dankzij doelpunten van Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis. Namens de bezoekers was Fredrik Jensen op fraaie wijze trefzeker, maar verder slaagde Twente er nauwelijks in om Feyenoord in de problemen te brengen.

Vooraf was het vooral de vraag wie het doel van Feyenoord zou verdedigen. Brad Jones bleek uiteindelijk niet fit genoeg, dus maakte de negentienjarige Justin Bijlow zijn debuut onder de lat. Feyenoord, dat pas eenmaal in de geschiedenis een landstitel prolongeerde, begon niet overtuigend. De eerste doelpoging was van Danny Holla en even later moest Bijlow zijn eerste redding verrichten na een schot van Jensen uit een lastige hoek. Collega Jorn Brondeel had aan de overzijde weinig te doen.

De eerste serieuze kans voor Feyenoord leverde meteen een doelpunt op. Halverwege de eerste helft bediende Eric Botteghin zijn ploeggenoot Jean-Paul Boëtius met een lange bal, waarna de buitenspeler het leer behendig meenam en Jörgensen vond. De spits kwam goed voor Stefan Thesker en zorgde voor het eerste doelpunt van de middag. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, maar toch slaagde Twente erin om langszij te komen.

Een afvallende bal belandde bij Fredrik Jensen, die de bal ineens op de slof nam en prachtig in de kruising schoot. Voor de eerste keer in 2017 incasseerde Feyenoord een doelpunt in De Kuip in de eerste helft van een Eredivisie-duel. Omdat Brondeel aan de overzijde ternauwernood redde op een schot van Boëtius, stond het 1-1 na 45 minuten. Na rust zorgde de opgestoomde Berghuis voor gevaar, maar Brondeel keerde de inzet van Jens Toornstra met wat mazzel na de voorzet van de buitenspeler.

Hetzelfde tandem, Berghuis en Toornstra, stond aan de basis van de 2-1 van Feyenoord. Een vrije trap van Toornstra stelde Berghuis in staat om bij de tweede paal raak te koppen. Het was geen onverdiende voorsprong, want Feyenoord was en bleef de bovenliggende partij. In de passing was de ploeg van Giovanni van Bronkchorst echter bij tijd en wijle slordig. Twente ontbeerde echter de aanvallende kwaliteit om het Feyenoord weer lastig te maken. Vier minuten voor tijd miste Isaac Buckley-Ricketts nog wel een enorme kans, toen hij plots opdook voor het doel en over schoot.