Schaars baalt van akkoord met Ajax: ‘Die gozer is écht goed’

Dennis Johnsen leek aankomend seizoen de ideale vervanger van Sam Larsson te gaan worden bij sc Heerenveen, maar de negentienjarige Noor besloot anders. Hoewel Ajax nog geen melding heeft gemaakt van een akkoord, bevestigden de Friezen vrijdag dat Johnsen de overstap gaat maken naar Amsterdam. Aanvoerder Stijn Schaars baalt van de beslissing van zijn ploeggenoot.

“Die gozer is écht goed. Ik had hem er Ik had hem er dit seizoen heel graag bij gehad. Dennis is een jongen die er komt en ook meteen staat. Helaas had hij nog maar een eenjarig contract. Dan heb je als club niets te vertellen”, vertelt hij in gesprek met de Leeuwarder Courant.

Johnsen kwam in 2015 over van Rosenborg en ontwikkelde zich in de jeugd van Heerenveen tot een van de grootste talenten uit de opleiding. Van een debuut in de Friese hoofdmacht kwam het echter nog niet en wegens zijn transfer naar Ajax zal hij ook geen minuten meer gaan maken in het eerste. De Amsterdammers betalen naar verluidt ruim twee miljoen euro voor de aanvaller, wiens contract in het Abe Lenstra Stadion volgend jaar afliep.