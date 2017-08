PEC Zwolle wist dubbelslag van Gustafson uit in vermakelijke ouverture

PEC Zwolle boekte vorig seizoen pas in de achtste competitiewedstrijd de eerste overwinning, maar begint de jaargang 2017/18 meteen met drie punten. In een vermakelijke wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade boekten de Blauwvingers een 4-2 overwinning. John van 't Schip kan zodoende terugkijken op een succesvol debuut als trainer bij PEC.

Zomeraanwinsten Hidde Jurjus, Simon Gustafson en Jorn Vancamp kregen een basisplek van debuterend trainer Robert Molenaar, terwijl collega Van 't Schip koos voor nieuwelingen Diederik Boer, Piotr Parzyszek, Erik Bakker en Younes Namli. De meest opvallende nieuwkomer was Gustafson, die zijn stempel drukte met twee doelpunten. De huurling van Feyenoord speelde zich halverwege de eerste helft knap vrij en schoof de bal koelbloedig binnen. Eerder had Vancamp al een grote kans laten liggen, terwijl een afstandsschot van Gustafson naast het doel zeilde.

Roda JC werd na het doelpunt de bovenliggende partij, ondanks dat Bram van Polen namens PEC net langs de kruising schoot. PEC leed veel balverlies, was slordig in de opbouw en maakte verdedigend een zwakke indruk. Toch werd het vlak voor rust uit het niets 1-1 dankzij Dirk Marcellis. De verdediger werd vrijgelaten bij een corner en knikte de voorzet van Namli binnen. Het was het slotstuk van een vermakelijke eerste helft op een slecht veld in Kerkrade.

In de tweede helft kwam PEC helemaal bovendrijven. Een ongelukkig eigen doelpunt van Adil Auassar betekende de 2-1: de invaller schoot een voorzet van Bram van Polen achter doelman Jurjus. De bezoekers kwamen dankzij een benutte strafschop van Gustafson na een overtreding op Mikhail Rosheuvel wel 2-2, juist in een fase waarin de 3-1 in de lucht hing. Doelpunten van Mustafa Saymak en Van Polen brachten de ploeg van Van 't Schip toch in veilig vaarwater.

Jurjus twijfelde bij het uitkomen en daar profiteerde Saymak van. De spelmaker wipte een lange bal van Ryan Thomas behendig over Jurjus heen. Ook bij de 4-2 ging de van PSV overgekomen doelman niet vrijuit. Een van richting veranderd schot van Van Polen leek houdbaar voor Jurjus, maar de keeper tastte mis. De laatste zes keer dat PEC het seizoen met een thuisduel begon bleven de Zwollenaren al ongeslagen en die reeks wordt nu verlengd.