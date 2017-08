‘Braziliaans international staat welwillend tegenover overstap naar PSV’

PSV zit sinds het vertrek van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt niet bepaald ruim in de vleugelverdedigers en Douglas Santos is de belangrijkste kandidaat om het vrijgekomen gat op te komen vullen. De zesvoudig Braziliaans international staat volgens het Eindhovens Dagblad welwillend tegenover een overstap naar de Eredivisie, al moet PSV er nog wel uit zien te komen met Hamburger SV.

PSV wil de 23-jarige linksback het liefst definitief overnemen, maar is, als HSV een te hoge vraagprijs in gedachten heeft, ook bereid om akkoord te gaan met een tijdelijke overstap. Het is echter nog steeds wachten op die Rothosen: HSV wil, voordat het besluit al dan niet afscheid te nemen van Douglas Santos, eerst duidelijkheid hebben over de defensieve bezetting voor het aankomende seizoen.

Douglas Santos speelt sinds vorig jaar in de Bundesliga. HSV betaalde Atlético Mineiro 7,5 miljoen euro voor de verdediger, die in 2016 namens Brazilië van de partij was op de Olympische Spelen. De Duitsers zijn overigens niet de eerste Europese werkgever van Douglas Santos: hij verdedigde eerder ook al de kleuren van Udinese en Granada.