‘Of Guardiola mij een kans gaf? Dat is geweest, ik hoor nu niet bij de club’

Joe Hart werd vorig jaar na de komst van Josep Guardiola via een huurbeurt bij Torino al vrij snel naar de uitgang gedirigeerd bij Manchester City en de doelman komt dit seizoen op tijdelijke basis uit voor West Ham United. De sluitpost van het Engelse nationale elftal is er echter niet mee bezig wat Pep precies van hem vindt.

“Ik probeer indruk te maken op Slaven Bilic, hij is mijn coach. En om indruk te maken op Gareth Southgate, de bondscoach. Zij zijn degenen aan wiens mening ik echt waarde hecht. City? Daar denk ik niet aan. Ik ben nu speler van West Ham, dat is het enige waar ik mee bezig ben”, vertelt hij in gesprek met de Daily Mirror. “De andere kant is vrij politiek, met contracten en dergelijke, en dat respecteer ik.”

“En ik heb ook respect voor de club waar ik eigenlijk onder contract sta, maar het enige waar ik nu om geef is West Ham.” Hart werd vorig seizoen vervangen door Claudio Bravo, die voor achttien miljoen euro werd opgepikt bij Barcelona, terwijl the Citizens deze zomer veertig miljoen uittrokken voor Ederson: “Dat is hun probleem. Ik moet op mezelf letten, in deze situatie moet ik egoïstisch zijn.”

Joe Hart speelde vorig seizoen op huurbasis voor het Italiaanse Torino.

“Mijn gevoelens voor City zullen nooit veranderen. Ik ben de club eeuwig dankbaar. Ze namen me op negentienjarige leeftijd over van Shrewsbury Town en namen het risico. Ik heb daar geweldige tijden gehad. De fans zijn me blijven steunen, zelfs in het laatste jaar. Ik moet het me niet persoonlijk aantrekken, zo is het voetbal nu eenmaal. Of Guardiola mij een eerlijke kans heeft gegeven? Dat is geweest. Ik hoor op het moment niet bij de club.”

Hart wilde het liefst permanent vertrekken, maar goede aanbiedingen bleven uit: “Een permanente transfer werd moeilijk. Ik denk niet dat er al te veel opties waren om definitief te vertrekken, als ze er überhaupt al waren. Het was wel mijn ideale situatie geweest. Als jullie mij dingen vragen, antwoord ik altijd eerlijk en in een ideale wereld was ik ergens permanent aan de slag gegaan zodat ik daar mijn leven kon beginnen en weer een richting zou hebben.”