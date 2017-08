Aubameyang verlaat training en is op sociale media al bezig met transfer

Pierre-Emerick Aubameyang heeft de training van Borussia Dortmund zondagochtend voortijdig verlaten. De aanvaller van Borussia Dortmund zou een lichte verkoudheid hebben gevat en stapte na een halfuur van het veld, zo melden diverse Duitse media. Ondertussen lijkt Aubameyang al bezig met een transfer naar AC Milan.

Zaterdagavond deed Aubameyang via een livestream op Instagram een vraag- en antwoordsessie. "Ik zou het geweldig vinden om terug te keren bij AC Milan. Maar wat kan ik eraan doen als zij zitten te slapen?", vroeg de Gabonees zich af. Hij deed vervolgens de stadionspeaker in San Siro na om een denkbeeldig doelpunt te vieren. "En met nummer zeven...", waarna Aubameyang knipoogde naar de camera.

Voor Peter Bosz dreigt opnieuw een hoofdpijndossier. De trainer van Borussia Dortmund besloot samen met directeurs Michael Zorc en Hans-Joachim Watzke al over te gaan tot een schorsing van Ousmane Dembélé, die vorige week plots afwezig was tijdens de training. Aubameyang speelde zaterdag wel gewoon in de bekerwedstrijd tegen 1. FC Riesalingen-Arlen (0-5) en maakte een hattrick, waarmee hij de all-time buitenlandse topscorer van Dortmund werd met 124 doelpunten.

Borussia Dortmund wil Aubameyang deze zomer niet meer kwijt en sloot onlangs ook uit dat de aanvaller in januari zal vertrekken. Zijn contract loopt nog vijf jaar door. Milan ziet in hem een van de opties om de voorhoede te komen versterken. Aubameyang speelde een jaar in de jeugd van de Milanese club. Tussen 2008 en 2011 verhuurde Milan hem aan vier Franse clubs; een wedstrijd in het eerste van i Rossoneri speelde hij nooit. Aubameyang lijkt te hopen dat daar verandering in komt.