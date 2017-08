‘AS Roma verlegt interesse na 15 augustus naar Oranje-international’

Riyad Mahrez is deze zomer het belangrijkste doelwit om de aanval van AS Roma te komen versterken na het vertrek van Mohamed Salah, maar Leicester City toont zich vooralsnog geen meewerkende onderhandelingspartner. The Foxes verwezen al meerdere Romeinse aanbiedingen naar de prullenbak en houden halsstarrig vast aan een vraagprijs van 45 miljoen euro.

I Giallorossi hopen echter dat 35 miljoen euro genoeg is om de Algerijn over te nemen en zijn ook niet bereid om verder te gaan dan dat bedrag. Technisch directeur Monchi is nu van plan om nog twee dagen, tot middernacht op 15 augustus, te wachten op een formeel antwoord van Leicester. Als de Engels landskampioen van het seizoen 2015/16 dan nog niets van zich heeft laten horen, kijken de Romeinen verder.

Quincy Promes is volgens La Gazzetta dello Sport in dat geval de belangrijkste kandidaat om naar het Stade Olimpico te komen. De Oranje-international geldt al enkele jaren als de grote uitblinker bij Spartak Moskou en werd in het verleden in verband gebracht met onder meer Liverpool. Roma, dat ook Kevin Strootman en Rick Karsdorp onder contract heeft staan, gelooft dat Promes voor zo’n 25 miljoen euro op te halen is in Rusland.

Als Spartak Promes inderdaad voor die som weet te verkopen, maakt het een mooie winst op de aanvaller. De club uit de Russische hoofdstad nam hem in 2014 immers voor 11,5 miljoen euro over van FC Twente. De Tukkers zouden een transfer van Promes zelf overigens ook toejuichen: bij de overstap van de vleugelspits naar Rusland werd een doorverkooppercentage van vijf procent bedongen.