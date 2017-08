Kraay jr.: ‘Spelers tekenen graag hún vijfjarige contract, voor hún miljoenen'

Davinson Sánchez signeerde vorig jaar een contract voor vijf seizoenen bij Ajax, maar lijkt al na een jaar te vertrekken. De Colombiaanse verdediger bleef zaterdagavond uit de selectie in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag), omdat zijn club rekening houdt met een verkoop. Volgens Pierre van Hooijdonk is het niet verstandig om spelers met een vertrekwens tegen te houden.

De analist buigt zich bij De Tafel van Kees over de transferdossiers van spelers als Virgil van Dijk, Ousmane Dembélé en Sánchez. "Als een speler weg wil, moet je accepteren dat het einde daar is. Mits je er de juiste prijs voor krijgt", zegt Pi-Air. "Ik kan me Van Dijk en Dembélé wel voorstellen, al speelt Dembélé wel al bij een echte topclub. Maar wat moet je nu met een speler die ergens speelt waar zijn hart eigenlijk niet ligt? Als je een heel grote zak geld krijgt, verkoop je zo'n jongen. Of ik verwacht dat Sánchez weggaat? Ja."

Tafelgenoot Hans Kraay jr. vindt dat clubs zich krachtiger mogen opstellen. "Spelers tekenen altijd graag hún vijfjarige contract, voor hún zekerheid en miljoenen", geeft hij aan. Kraay jr. snapt dat het moeilijk is om een speler te behouden die weg wil. "Maar ik vind het ook wel goed dat een club zegt: 'Even normaal doen jongen, je hebt hier nog drie jaar te gaan en wij bepalen waar je naartoe gaat en wanneer'. Het is tweerichtingsverkeer. Het moet niet zo zijn dat spelers voor vijf jaar tekenen en na twee jaar kunnen gaan en staan waar ze willen."