‘Ajax, Feyenoord en PSV hebben zich niet gemeld, dus dan naar het buitenland’

Yassin Ayoub koestert nog altijd de wens om een transfer te maken. De middenvelder van FC Utrecht leek op weg naar Bursaspor, maar bevestigt zondagochtend bij De Tafel van Kees dat die overstap is afgeketst. Het ziet ernaar uit dat Ayoub nog minstens een half jaar in De Galgenwaard zal voetballen, want Erik ten Hag wil hem graag behouden.

"Het is helaas niet doorgegaan", vertelt Ayoub, wiens contract nog maar een jaar doorloopt. Zelf was hij al akkoord met Bursaspor, maar de clubs kwamen er niet uit. Nu wacht Ayoub geduldig op een andere kans. "Ik heb eerder al aangegeven dat ik graag een keer verder wil en een volgende stap in mijn carrière wil maken. Het is nu eenmaal zo dat de top drie zich helaas niet voor mij heeft gemeld. De volgende stap is dan het buitenland."

Of Ayoub goed genoeg is voor Ajax, Feyenoord en PSV, kan hij niet zeggen. "Over zulke dingen moet ik niet oordelen. Ik moet het iedere week bewijzen op het veld, meer niet", benadrukt de 23-jarige middenvelder, die vrijdag meedeed bij de 0-3 zege op ADO Den Haag. "Utrecht wilde me het liefst behouden. Dat vind ik ook fijn. Dat de trainer gewoon zegt: 'Luister, je bent een belangrijke speler voor me en ik wil je er graag bij hebben'. Dan speel ik graag voor Utrecht."