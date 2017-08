Kaká ontvangt bizarre rode kaart in MLS na bekijken videobeelden

Kaká heeft zaterdagnacht een opzienbarende rode kaart gekregen in de wedstrijd tussen New York Red Bulls en Orlando City. Diep in de blessuretijd ontstond een opstootje tussen spelers van beide clubs en Kaká greep Aurélien Collin bij het gezicht en de nek. Het was echter een vriendschappelijk gebaar: de twee zijn ex-teamgenoten, lachten allebei en Collin nam het zelfs voor Kaká op.

Scheidsrechter Jorge González liet zich echter niet overtuigen. De arbiter maakte gebruik van videobeelden om terug te zien wat er allemaal was gebeurd in de chaotische slotfase. González González keerde gele kaarten uit aan Cristian Higuita van Orlando en Sean Davis van Red Bulls, terwijl Kaká er meteen af moest. De MLS gaat zich over het incident buigen en kan besluiten om de rode kaart te seponeren en geen schorsing toe te kennen.

New York won de wedstrijd met 3-1. Kaká asssisteerde bij de 0-1 van Carlos Rivas, maar een eigen doelpunt van Leo Pereira en treffers van Bradley Wright-Phillips en Davis bezorgden de thuisploeg de overwinning. Het Orlando van Kaká steekt in dramatische vorm en won slechts twee van de laatste achttien competitiewedstrijden.