Viergever: ‘Nu heeft Ajax in ieder geval genoeg centen om wat leuks te doen’

Nick Viergever ligt niet wakker van de mogelijke transfer van Davinson Sánchez. De Colombiaanse verdediger bleef zaterdagavond uit de selectie van Ajax in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag), omdat zijn club rekening houdt met een verkoop. Op het veld nam Viergever de positie van zijn ploeggenoot in, terwijl Mitchell Dijks opschoof naar de linksbackpositie.

Zaterdagmiddag hoorde Viergever dat hij op de plek van Sánchez zou spelen, vertelt hij aan De Telegraaf. "Prima, dacht ik. Tot het eind van de transfermarkt kunnen spelers vertrekken. Zo gaat dat", geeft Viergever aan in gesprek met De Telegraaf. "Het genoemde bedrag van veertig miljoen euro verbaast me niet. Volgens mij worden er tegenwoordig wel gekkere bedragen betaald. Nu hebben ze in ieder geval genoeg centen om er wat leuks mee te doen."

Tottenham Hotspur zou zich met een bod van veertig miljoen euro gemeld hebben bij Ajax, dat in eerste instantie niet leek mee te willen werken aan een overgang van de dragende kracht. Ajax zou Sánchez een topaanbieding hebben gedaan teneinde hem in Amsterdam te houden. Viergever durft niet te voorspellen of dat gaat lukken. "Ik heb geen flauw idee of hij weg is, maar ik denk dat hij bezig is met een transfer."