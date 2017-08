Keizer: ‘Van mij hoeft hij niet weg, er moet wat worden uitgesproken’

Zónder Davinson Sánchez verloor Ajax zaterdagavond met 2-1 bij Heracles Almelo. De verdediger wordt sinds enkele dagen met een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur in verband gebracht en meldde zich zaterdag op het kantoor van directeur spelersbeleid Marc Overmars om over een eventuele transfer te praten.

Marcel Keizer hield Sánchez buiten de selectie voor het duel in Almelo. Dat de centrale verdediger op een wedstrijddag over een transfer wilde praten, is naar verluidt niet goed gevallen in Amsterdam. "Davinson heeft te veel aan zijn hoofd'', doelde de coach op de belangstelling die Tottenham heeft. "Hij vond zichzelf niet gemotiveerd genoeg."

"Van mij hoeft hij niet weg. Er moeten een aantal dingen worden uitgesproken en ik hoop dat hij er dan weer bij is", zo benadrukte Keizer in gesprek met De Telegraaf. Sánchez kwam vorig jaar zomer voor ongeveer vijf miljoen euro over van Atlético Nacional uit zijn vaderland en maakte veel indruk in zijn eerste jaar bij Ajax. De Colombiaan werd uitgeroepen tot Ajacied van het jaar.

In zijn debuutseizoen kwam Sánchez, die nog tot medio 2021 vastligt, tot 29 competitiewedstrijden namens Ajax. Daarin scoorde de fysiek sterke centrale verdediger vijf keer.