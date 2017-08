‘Er zijn wel vijftig voorzetten geweest, daar ben ik wel van geschrokken’

NAC Breda ging zaterdagavond in zijn rentree in de Eredivisie hard onderuit op bezoek bij Vitesse. De promovendus verloor met 4-1 in Arnhem en dat doet pijn. "Dit is pijnlijk. Maar we moeten het accepteren, deze nederlaag slikken en de kop omzetten", zo vertelde Mounir El Allouchi na afloop van het verlies in GelreDome.

"We hadden afgesproken om fel en scherp te beginnen, maar we stonden al na twee minuten op achterstand. Als je zo begint tegen zo'n goede ploeg... Ik vraag me echt af hoe dat kan", verzuchtte El Allouchi. Ploeggenoot Manu García keek al snel verder. "We moeten allemaal nog aan elkaar wennen, we leren elkaar pas net kennen. We kunnen deze les beter nu krijgen dan later. Dit zijn ook niet de wedstrijden waarin we de punten moeten pakken, zo eerlijk moeten we ook zijn."

Andries Noppert heeft wel even tijd nodig om de vier tegentreffers te verwerken. "Misschien hebben we ons verkeken op het niveau van de Eredivisie. Nou, welkom", vertelde de doelman aan Omroep Brabant. "Ik wil ballen tegenhouden. Ik had nog geen bal gepakt en we staan 1-0 achter, dat is geen goed begin. Vier om je oren krijgen is heel zuur."

Stijn Vreven vindt dat NAC 'gewoon' veel mannelijker moet verdedigen, als ploeg. De oefenmeester kijkt niet alleen de verdedigers aan op de ruime nederlaag. "Ik denk dat er vijftig voorzetten zijn geweest, daar ben ik wel van geschrokken. Het is de realiteit dat we een jong elftal hebben en dat we snel moeten leren, maar dat is geen excuus voor de komende tien wedstrijden. Ik denk wel dat we vandaag meer geleerd hebben dan in het vorige halfjaar in de Jupiler League. Daar ben ik zeker van."