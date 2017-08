Kuwas bezorgt Ajax historisch verlies: ‘Ik dacht: ’ik haal maar eens uit‘’

Brandley Kuwas was zaterdagavond de gevierde man. Met een prachtige uithaal in de slotfase bezorgde de aanvaller zijn werkgever Heracles Almelo de winst op Ajax en daarmee de eerste driepunter op de hoofdstedelingen sinds 1965: 2-1. "Ik dacht: 'Ik haal maar eens uit,' hij ging er lekker in", blikte de matchwinner in het Polman Stadion terug, in gesprek met FOX Sports. "Heerlijk zo'n gevoel!"

Het strijdplan van Heracles gaf de doorslag, zo stelde Kuwas. "We hebben goed gekeken naar hoe OGC Nice verdedigd heeft tegen Ajax en wij hebben het ook in die richting gedaan. Dat pakte goed uit. Die strategie pakte ook voor rust al goed uit, vond ik. Dat het dan zo eindigt, is helemaal top."

John Stegeman sprak over 'drie bonuspunten'. "Dit zegt niks. Een seizoen duurt 34 wedstrijden, ik raak echt niet in de war als we van Ajax winnen. Dit zijn bonuspunten voor ons, dit zijn niet de wedstrijden die we normaal incalculeren", zo erkende de oefenmeester van de Almeloërs.

Ondanks de megastunt op de eerste speeldag ziet Stegeman nog voldoende ruimte voor verbetering. "We zijn ongelooflijk blij, maar de uitslag zegt me niet zoveel. We waren niet eens top. Ik vind dat we in balbezit nog de nodige stappen moeten maken. Voor rust hebben we gedisciplineerd gespeeld, maar we waren in balbezit matig en schoten de ballen maar weg. dan moet je meer durven. Daardoor riepen we de problemen over ons zelf af."