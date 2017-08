Keizer: ‘De situatie van Sánchez heeft geen invloed gehad op de wedstrijd’

Ajax liet zich op de eerste speeldag lelijk verrassen door Heracles Almelo. De ploeg van trainer Marcel Keizer gaf op bezoek in het Polman Stadion een voorsprong uit handen en werd verslagen door een fraaie treffer van Brandley Kuwas: 2-1. De voorbereiding op het duel begon voor Ajax al onrustig door de perikelen rondom Davinson Sánchez, die belangstelling van tal van clubs geniet.

Keizer liet de verdediger buiten de selectie omdat zijn focus niet volledig bij de wedstrijd lag. "Maar zijn situatie heeft geen invloed gehad op de wedstrijd tegen Heracles", zo reageerde Keizer in gesprek met FOX Sports. "Dat vind ik veel te makkelijk om te zeggen. Wij hadden de wedstrijd bij een 0-1 stand uit moeten spelen, met of zonder Davinson. Dat zijn geen excuses."

Het zit Ajax in de eerste weken van het nieuwe seizoen niet mee. Na de tragedie rondom Abdelhak Nouri volgde eliminatie in de Champions League en al op de eerste speeldag van de Eredivisie gaat men onderuit. "Het is een ontzettende mokerslag en niet de eerste. Het doet altijd pijn om zo te verliezen. Helemaal als het onnodig is", zo verzuchtte de oefenmeester. "Na de 0-1 hadden we gecontroleerder moeten spelen. De tegenstander uit de tent lokken en dan toeslaan, maar we liepen juist met zijn allen naar voren. Daardoor waren we kwetsbaar. We moesten ook voor de 0-2 gaan, maar niet op deze manier."

Joël Veltman vond de nederlaag volstrekt onnodig en meende dat de Amsterdammers zelf de ruimte hadden geboden aan Heracles. "We moeten de eerste helft ook al scoren. We kregen al kansen en maken dan na rust die 0-1 wel. Er was toen ook niks aan de hand. We domineerden en de voorsprong was terecht. Maar dan moet je dat dus vasthouden." Het liep echter anders af. "Dan willen we ook de 0-2 maken, lopen we uit de organisatie en krijgen we twee countergoals tegen."