Nouri wordt geëerd in Venlo: ‘Ik krijg kippenvel als ik langs zijn huis rijd’

Het drama rond Abdelhak Nouri doet veel met Tarik Tissoudali. De buitenspeler van VVV-Venlo eerde de middenvelder van Ajax zaterdagavond, door na zijn doelpunt tegen Sparta Rotterdam te verwijzen naar het rugnummer 34 van Nouri. Tissoudali had al geruime tijd in gedachten dat hij na een doelpunt Nouri wilde eren.

"Ik deed het voor de hele familie van Nouri en natuurlijk ook voor hem", vertelt de 24-jarige aanvaller, die de 2-0 maakte bij de 3-0 overwinning. "Ik hoop dat hij het ooit terug kan zien. Ik rijd soms langs zijn huis in Amsterdam en dan krijg ik nog steeds kippenvel. Zijn broer is een goede vriend van mij. We geven elkaar steun. Ik had al weken in gedachten dat ik maar voor één iemand zou kiezen, als ik een goal zou maken."

Tissoudali spreekt bij FOX Sports bovendien zijn blijdschap uit over de zege. Hij stipt aan dat vrijwel niemand bij VVV ervaring heeft in de Eredivisie en vindt de goede start daarom extra knap. "Gelukkig konden we het achterin dichthouden en benutten we onze kansen. Ik ben heel blij met mijn doelpunt en assist. Hij zat er lekker in. Het is mooi om te scoren bij je debuut in de Eredivisie. Ik ga m'n best doen om meer doelpunten te maken dan vorig seizoen bij SC Cambuur (zeven, red.)."