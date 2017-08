Blunder Volkan leidt puntverlies Fenerbahçe in; basisplek voor Van Persie

Fenerbahçe heeft meteen averij opgelopen in de Süper Lig. De nummer drie van het afgelopen seizoen speelde met 2-2 gelijk op bezoek bij promovendus Göztepe Izmir. Het team van Aykut Kocaman kwam vroeg op voorsprong, maar Göztepe kantelde de wedstrijd. Vervolgens moest Martin Skrtel voor het evenwicht zorgen.

Robin van Persie wordt al de gehele zomer in verband gebracht met een transfer, maar stond 'gewoon' in de basis bij Fenerbahçe. De bezoekers hadden slechts enkele minuten nodig om op voorsprong te komen in Izmir. Mehmet Topal had aan de linkerflank een splijtende pass in huis en lanceerde Ismail Köybasi, die op zijn beurt de bal voorbracht. Bij de tweede paal stond Alper Potuk volledig vrij om af te ronden. Een paar minuten later kwam de gastheer echter langszij. Volkan Demirel beging een blunder en verkeek zich op een houdbaar schot van André Castro.

In de tweede helft kwam de promovendus zelfs op voorsprong door toedoen van Óscar Scarione. De Argentijn drong het strafschopgebied binnen, hield de bal met wat fortuin bij zich en verschalkte Volkan. Van Persie kopte aan de overzijde van dichtbij op de paal na een voorzet van Nabil Dirar. Het zou uiteindelijk toch 2-2 worden, want Martin Skrtel stond op de juiste plek om de bal na een vrije trap binnen te werken. Souza van Fenerbahçe leek een overtreding te maken, maar die werd niet bestraft door de arbitrage.