Ajax lijdt zonder Sánchez historische nederlaag in Almelo

Ajax heeft zaterdagavond direct averij opgelopen in de titelrace. Het elftal van Marcel Keizer nam op bezoek bij Heracles Almelo nog wel de leiding via Hakim Ziyech, maar gaf in de slotafse niet thuis en verliet het Polman Stadion uiteindelijk zonder punten: 2-1. Het betekende de eerste overwinning van Heracles op Ajax sinds 1965.

Ajax trad in Almelo aan zonder Davinson Sánchez. De verdediger zou vanwege de belangstelling van Tottenham Hotspur onvoldoende gefocust zijn en ontbrak om die reden in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Met Mitchell Dijks als vervanger in de verdediging had het team van Keizer het overwicht in de eerste helft. Ajax genoot als verwacht het meeste balbezit, maar slaagde er op het kunstgrasveld nauwelijks in grote kansen te creëren en kwam na een kwartier spelen zelfs goed weg.

Na een flitsende aanval van de thuisploeg mocht Brahim Darri aanleggen voor een schot, maar zijn poging kon uiteindelijk eenvoudig gepakt worden door André Onana. Daarna liet ook Ajax zich in aanvallend opzicht gelden. Donny van de Beek stuitte tot tweemaal toe op Bram Castro, terwijl ook Justin Kluivert na goed voorbereidend werk van Lasse Schöne de doelman van Heracles op zijn pad vond. De 34e minuut van het duel stond in het teken van Abdelhak Nouri: het publiek in Polman Stadion had een fraai applaus over voor de middenvelder van Ajax, die in de voorbereiding op het seizoen ernstige en blijvende hersenschade opliep.

Ajax kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en was na vijf minuten spelen bijzonder dicht bij de openingstreffer. Dijks kon ongestoord opstomen over de linkerflank, maar hij teisterde uiteindelijk de paal met een snoeihard schot. Het bleek een voorbode voor wat ging komen: het bezoek voerde de druk richting het doel van Castro flink op en kreeg na een klein uur eindelijk loon naar werken. Ziyech liet Castro na een goede actie van Amin Younes kansloos met een verwoestende uithaal van een meter of vijftien: 0-1.

Ajax leek daarmee de schroom definitief van zich af te kunnen gooien, maar de ploeg moest amper tien minuten na de openingstreffer van Ziyech alweer de gelijkmaker incasseren. Matthijs de Ligt liet zich bij de eerste paal op kinderlijke wijze aftroeven door Paul Gladon, die Onana voorts wist te verrassen met een schot uit de draai. Heracles pakte vervolgens door en wist de sportieve malaise voor Ajax in de slotfase zelfs nog te verergeren. Brandley Kuwas wist het leder op fraaie wijze in de kruising te krullen en bezorgde Heracles zo de zege, doordat een vrije trap van Ziyech in de blessuretijd nog de paal trof.