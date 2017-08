Furieuze start vormt basis van overtuigende thuiszege Vitesse op NAC

In de voorbije drie seizoenen won Vitesse veertien van de zestien Eredivisie-wedstrijden tegen promovendi en daar kwam zaterdagavond overwinning nummer vijftien bij. Het team van Henk Fraser startte overweldigend aan de thuiswedstrijd tegen NAC Breda en stapte uiteindelijk met een 4-1 overwinning van het veld. Het bezoek uit Breda wacht al sinds het seizoen 2009/10 op een zege bij de start van de Eredivisie.

Het team van Stijn Vreven liep na 116 seconden reeds achter de feiten aan. Alexander Büttner werd aan de linkerkant weggestuurd en uit diens pass maakte Thomas Bruns er diagonaal 1-0 van. Na twintig minuten verscheen de 2-0 op het scorebord. Een inzet van Tim Matavz na een voorzet van Milot Rashica werd geblokkeerd, maar de rebound was een prooi voor Bryan Linssen. Andries Noppert was kansloos op de inzet van dichtbij.

Vitesse liep na een half uur spelen uit naar een 3-0 voorsprong. De voorzet van Rashica was perfect, waarna Matavz met een rake kopbal de derde treffer van de avond liet noteren. In het restant tot aan de rust was Vitesse vooral gevaarlijk uit standaardsituaties en mocht NAC zich gelukkig prijzen dat het slechts 3-0 bleef. Remko Pasveer hoefde alleen in actie te komen op een inzet van Manu Garcia.

De wervelende start van Vitesse kende geen gevolg in de tweede helft. De wedstrijd lag regelmatig stil en de acties waren niet altijd van hoge kwaliteit. Dankzij een fraaie kopbal van Thierry Ambrose, na een mooie voorzet van Manu Garcia, kwam het bezoek uit Breda toch nog enigszins terug in de wedstrijd, maar tot meer was het team van Vreven niet in staat. Een lage inzet van Rashica werd niet tijdig beoordeeld door Noppert en betekende de eindstand in GelreDome: 4-1.