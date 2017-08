Ron Vlaar baalt: ‘Het is echt ontzettend sneu voor die jongen’

Het seizoen 2017/18 is voor Calvin Stengs dramatisch begonnen. De achttienjarige aanvaller van AZ ging tegen PSV al na een minuut of zeven met een brancard van het veld na een verkeerde val in een duel met Santiago Arias. Verslaggegever Justus Dingemanse sprak na afloop met Ron Vlaar over het blessureleed van zijn ploeggenoot en voelde Joris van Overeem aan de tand over zijn rol in het team van John van den Brom.



