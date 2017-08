Galatasaray kondigt onderhandelingen met West Ham aan over middenvelder

Sofiane Feghouli zet zijn loopbaan vrijwel zeker voort bij Galatasaray. De Turkse topclub laat zaterdagavond via de officiële kanalen weten de onderhandelingen te zijn begonnen met West Ham United over een overgang van de 27-jarige middenvelder, hetgeen doorgaans een voorbode is voor een transfer.

Feghouli sprak vrijdag al via Twitter de hoop uit dit weekeinde naar Istanbul af te reizen en zijn transfer lijkt nu in een stroomversnelling te zijn geraakt. De 44-voudig Algerijns international heeft nog een contract tot medio 2019 bij West Ham, maar die verbintenis gaat Galatasaray nu dus voor naar verluidt vierenhalf miljoen euro afkopen. In Istanbul ligt een jaarsalaris van 3,2 miljoen euro klaar voor Feghouli.

Feghouli zou na Bafétimbi Gomis, Mariano, Fernando, Maicon, Badou Ndiaya en Younès Belhanda alweer de zevende zomeraanwinst worden voor Galatasaray. Onder anderen Bruma, Lukas Podlski, Semih Kaya en Wesley Sneijder verlieten de club op hun beurt. Het elftal van Igor Tudor opent het nieuwe seizoen in Turkije maandagavond met de thuiswedstrijd tegen Kayserispor.