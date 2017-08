Cocu: ‘Hij had zich vandaag al onsterfelijk kunnen maken in Eindhoven’

Hirving Lozano heeft een tumultueuze debuutwedstrijd achter de rug in de Eredivisie. De miljoenenaankoop bracht PSV na een goede individuele actie op 1-1 tegen AZ, maar miste meerdere grote kansen om nog meer doelpunten te maken. Phillip Cocu is te spreken over het optreden van Lozano en erkent tegelijkertijd dat er meer in zat.

"Hij had zich vandaag al onsterfelijk kunnen maken in Eindhoven", geeft Cocu aan voor de camera van FOX Sports. Het zat Lozano vooral in de eerste helft niet mee. Hij schoot van dichtbij voorlangs met zijn zwakkere linkerbeen, zag Jonas Svensson een miraculeuze redding op zijn schot verrichten en trof de lat. "Maar je ziet wel welke specifieke kwaliteiten hij heeft, met zijn individuele actie en zijn diepgang", aldus Cocu.

"De oefenmeester stipt aan dat Lozano zich snel aanpast, Engelse les volgt en 'middenin de groep' staat. "Hij heeft zich in een razendsnel tempo moeten aanpassen, terwijl dat niet zo eenvoudig is en doet het dus hartstikke goed. Hij kan alleen maar beter worden", verwacht de trainer. " Via de officiële kanalen van PSV zegt Cocu bovendien dat hij genoot van zijn ploeg en van de wedstrijd. Het tempo lag hoog en PSV en AZ maakten er een aantrekkelijk duel van

"Complimenten voor mijn team. Ze bleven erin geloven en gaan", zag Cocu tot zijn tevredenheid. "Ook complimenten aan het publiek voor de steun. Het was een wedstrijd met veel beleving, strijd en aanvallend voetbal aan beide kanten. Dan krijg je een fantastische wedstrijd. Het is uiteindelijk ook een overwinning met spektakel. Een goede wedstrijd en een start met drie punten."