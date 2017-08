AZ schrikt van horrorblessure: ‘Een kind van achttien dat huilt op de brancard’

Niet de nederlaag tegen PSV, maar de blessure van Calvin Stengs kwam zaterdagavond het hardst aan bij AZ. Het toptalent stond voor het eerst in de basis in de Eredivisie, maar zijn optreden duurde slechts vijf minuten. In een duel met Santiago Arias liep Stengs een op het oog ernstige knieblessure op. John van den Brom verwacht voorlopig geen gebruik te kunnen maken van de achttienjarige rechtsbuiten.

Voor de camera van FOX Sports noemt Van den Brom het uitvallen van Stengs 'vele malen erger dan deze nederlaag'. De oefenmeester voegt eraan toe dat het slecht gaat met zijn jonge pupil. "We verliezen, dat is vervelend. Maar we verliezen ook Calvin met een blessure die er, zoals het er nu naar uitziet, heel slecht is. Die zijn we voorlopig wel even kwijt. Het is even afwachten, maar de dokter was er heel negatief over."

"Het is een kind van achttien dat hard ligt te huilen op een brancard", vervolgt de geëmotioneerde Van den Brom. "Dat gaat wel even door je heen. Ik kon niet meer doen dan hem een hart onder de riem steken. Het doet pijn. Dan voel je met elkaar mee." Volgens de trainer is AZ 'echt een groep' en komt de blessure daarom hard aan. "We zijn bezig met een nieuwe start en daar heeft Calvin een belangrijke rol in gespeeld."

"Hij is op zeer jonge leeftijd al een belangrijke speler. Als hij dan zo vroeg wegvalt, doet dat ook iets met zijn maatjes. Complimenten over hoe ze ermee zijn omgegaan", aldus Van den Brom. Een van die maatjes is AZ-middenvelder Guus Til, die zag dat Stengs een onnatuurlijke beweging maakte. "Ik zag meteen dat het niet goed was. Hij maakte ook direct een handgebaar naar de kant. Vreselijk. In de voorbereiding hebben we ons samen in de basis geknokt. Er zit wat meer gevoel bij dan normaal."