‘Barcelona en Real Madrid zijn ook zeer geïnteresseerd in Sánchez’

Davinson Sánchez heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax vermoedelijk al gespeeld. De verdediger ontbreekt in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers voor het duel met Heracles Almelo van zaterdagavond en zou op weg zijn naar Tottenham Hotspur. De Londenaren zullen vermoedelijk wel met een verbeterd bod op de proppen moeten komen teneinde Sánchez definitief in te lijven, zo verwacht Mike Verweij.

Een bod van veertig miljoen euro zou door Ajax reeds zijn afgewezen. "Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) heeft ook wel ingezien dat veertig miljoen in deze krankzinnige voetbalwereld heel weinig is, misschien wel té weinig", zegt de Ajax-wachter tegen Telesport TV. "Misschien denkt hij dat hij nog veel meer voor hem kan krijgen, hoe gek dat ook is."

Overmars maakte eerder deze zomer al duidelijk dat Ajax een aantal spelers hoe dan ook niet van de hand wenst te doen. "En hij zei dat Sánchez niet voor minder dan veertig miljoen weg mag", vervolgt Verweij. "Het is niet toevallig dat Spurs nu precies die veertig miljoen heeft geboden. Barcelona en Real Madrid zijn ook zeer geïnteresseerd. Er zijn veel clubs die hem op de radar hebben."

Sánchez ligt nog tot halverwege 2021 vast in Amsterdam, maar volgens Verweij was het voor Ajax zeker niet eenvoudig om een bod van veertig miljoen euro naar de prullenbak te verwijzen. "Ajax heeft dat vooralsnog wel gedaan en Sánchez zelfs een nieuwe aanbieding gedaan. Het is een Colombiaan, een broodvoetballer. Ik denk dat hij er wel voor open staat om in de Premier League te spelen als hij de kans krijgt. Maar hij is pas een jaar bij Ajax, dus het zou me ook niet verbazen als hij geduld heeft en nog een jaar in Amsterdam wil blijven."