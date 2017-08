Tiener kan 49.315 euro per dag gaan verdienen

SC Heerenveen ontkent dat het Sam Larsson beloofd heeft mee te werken aan een transfer naar Celta de Vigo bij een bod van zes miljoen euro. Volgens Gerry Hamstra is een dergelijke toezegging ondenkbaar. (Leeuwarder Courant)

zijn bereid om het supertalent van AS Monaco een jaarsalaris van achttien miljoen euro te bieden.

(The Sun)

Ronald Koemans huidige en vorige werkgever staan lijnrecht tegenover elkaar op de transfermarkt. Zowel Everton als Southampton heeft het voorzien op Club Brugge-talent Noah Fadiga. (The Sun)

(The Telegraph)

Chelsea heeft zich nog niet voor een tweede keer bij Leicester City gemeld voor Danny Drinkwater. Een eerste bod van ruim zestien miljoen euro werd door the Foxes afgewezen. (The Telegraph)