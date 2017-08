Conte teleurgesteld: ‘In plaats daarvan incasseerden we drie doelpunten’

Chelsea beleefde zaterdag een dramatische seizoensouverture in de Premier League. De titelverdediger keek bij rust al tegen een 0-3 achterstand aan tegen degradatiekandidaat Burnley en slaagde er in de tweede helft uiteindelijk niet meer in de schade te repareren. Antonio Conte is dan ook kritisch op zijn team.

De Italiaanse manager zag Gary Cahill al na een kwartier spelen van het veld gestuurd worden na een grove charge op Steven Defour en ook Cesc Fàbregas haalde het einde van de wedstrijd niet. Laatstgenoemde ontving in de slotfase zijn tweede gele kaart, nadat hij in de eerste helft al op de bon was geslingerd vanwege protesteren. "Na de rode kaart van Cahill verloren we onze concentratie", baalt Conte op het digitale thuis van the Blues over het verval van zijn elftal.

Burnley liep dankzij doelpunten van Sam Vokes (twee) en Stephen Ward razendsnel uit naar een 0-3 voorsprong. Chelsea deed na de onderbreking nog wel wat terug via invaller Álvaro Morata en David Luiz, maar wist puntverlies uiteindelijk niet af te wenden. "We moeten verbetering tonen op dat gebied", vervolgt Conte. "Het kan gebeuren dat je met een man minder komt te staan, maar we moeten ermee leren om te gaan en onze best doen in het restant van de wedstrijd. In plaats daarvan incasseerden we drie doelpunten. Na rust was het lastig om het resultaat te veranderen, ondanks de wil van mijn spelers. Ik heb daar erg trots op."

Conte hield Morata aanvankelijk op de bank, maar bracht de Spaanse miljoenenaankoop na rust alsnog binnen de lijnen. "Er is voor Álvaro nog genoeg ruimte voor verbetering", zegt hij over de spits. "Hij werkt hard om fit te worden en zich aan te passen aan onze manier van spelen. Hij heeft vandaag uiteraard prima gespeeld; hij heeft gescoord en kende een prima invalbeurt."